Почему стоим: в Томске на Мокрушина затруднено движение

Серьезный затор на дороге осложнил сегодня утром выезд томичей с ул. Мокрушина в центральную часть областного центра. Фото из социальных сетей.

Серьезный затор на дороге осложнил сегодня утром выезд томичей с ул. Мокрушина в центральную часть областного центра. Напряженность на данном участке сохраняется и сейчас. Это связано с ремонтом железнодорожного переезда в районе микрорайона «Мокрушинский» и пос. Зональная Станция для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе мэрии.

- 13 мая плановые работы на вышеназванном участке переезда проводит «Областное ДРСУ». Ремонт согласован и должен был завершиться до утра, но продолжился в связи с обнаружением повреждений, влияющих на безопасность дорожного движения, - уточнили специалисты.

«В ходе ремонта устраняются повреждения запорных устройств (плит), которые при проезде через железнодорожные пути влияют на безопасность дорожного движения. Производится их замена», - пояснил главный инженер областного ДРСУ Михаил Синьков.

В администрации Томска добавили, что в настоящее время для движения транспорта открыта одна полоса, ремонт железнодорожного узла на переезде в районе мкр. «Мокрушинский» будет окончен до конца сегодняшнего дня.