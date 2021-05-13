Где ждут томских поваров и работников в гостиницы

До 100 тысяч рублей готовы предложить иногородним поварам работодатели из Екатеринбурга. В Томске за этот труд людям могут заплатить около 20 000 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру сообщил на днях, какие вакансии стали наиболее востребованы накануне туристического сезона в Томске.

Так, специалисты выяснили, что в сферах туристического и ресторанного рынка на данный момент представлено около 20 000 вакансий по всей стране. К примеру, в апреле количество предложений от томских работодателей на Зарплате.ру в этих категориях превысило допандемийные показатели в 3 раза. Кстати, многие российские работодатели готовы рассматривать иногородних кандидатов. Рестораны, кафе, бары и гостиницы ищут поваров, барменов, официантов, уборщиков, мойщиков, управляющих.

Аналитики отмечают, что в Томске в основном ищут сотрудников с проживанием в гостиницы Краснодарского края и Крыма, а также приглашают кандидатов в Алтайский край и Горный Алтай (80% вакансий), предлагая зарплату 20 000 - 30 000 рублей в месяц. Более дорогие гостиницы готовы платить свыше 40 000 руб.

Среди регионов самые высокие зарплаты официантам и поварам предлагают в Екатеринбурге: там официантам готовы платить до 80 000 рублей, поварам до 100 000 рублей. В Томске этим специалистам могут предложить зарплату в размере около 20 000 рублей.