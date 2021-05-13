Когда риск вреден: в нескольких школах и детсадах Северска Томской области прокуратура выявила нарушения

Прокуратура ЗАТО Северск с января по апрель выявила в 12 школах закрытого города нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, руководители были привлечены к ответственности.

- За 4 месяца 2021 года в 12 дошкольных и школьных образовательных учреждениях закрытого города прокуратурой ЗАТО Северск в ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, которые могли привести к ухудшению состояния здоровья детей, - отметили в облпрокуратуре. - Например, на пищеблоках ряда детских садов и школ принимали пищевую продукцию без маркировки, отмечена повторная заморозка полуфабрикатов из мяса, ненадлежащий отбор суточных проб пищевой продукции. Также выявлено нарушение учета условий хранения продукции в складских помещениях, ее использование с истекшим сроком годности и не соответствующей требованиям техрегламента.

Коме того, добавили в прокуратуре закрытого города, установлены нарушения при проведении противоэпидемических мероприятий в одном из детских садов в связи с регистрацией случая острой кишечной инфекции. Вопреки установленным санитарным правилам, документация о наблюдении за состоянием здоровья присутствовавшего в детсаду заболевшего ребенка надлежащим образом не велась, обеззараживание воздуха бактерицидными лампами своевременно не проводилось. Нарушалась периодичность смены дезинфицирующего раствора для обработки поверхностей, предметов и посуды.

В ведомстве уточнили, что по результатам проверок директорам образовательных учреждений внесено 8 представлений с требованием устранить выявленные нарушения, и затем приняты действенные меры: 16 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, 9 руководителей оштрафованы по ст. 6.7 КоАП РФ.