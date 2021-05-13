Погода в Томске 13 мая 2021: тепло, но вероятны осадки

Сейчас в Томске +14, за окном чистое небо, ничто не предвещает спрогнозированного синоптиками дождя. Однако погода весной быстро меняется, поэтому зонтик взять в дорогу, видимо, не помешает.

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность. Утром небольшой дождь. Ветер северный 3-8 м/с. Температура +19, +21 °С.

На территории региона также будет преобладать переменная облачность. В отдельных районах небольшие, по северу кратковременные дожди. Ветер северный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем +17, +22, местами от +10 до +15°С.