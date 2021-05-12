Суд в Томском районе решил жилищный и продовольственный вопросы для воровки на целый год

Кто-то гибнет за металл, а кто-то сядет на 1 год за кражу продуктов...

Некоторые наши соотечественники не хотят жить честно. И заставить их встать на путь исправления нелегко. Как сообщает сайт прокуратуры региона, Томский районный суд признал жительницу областного центра виновной в покушение на грабеж. В процессе установлено, что в марте текущего года подсудимая, находясь в одном из сетевых продуктовых магазинов в п. Зональная Станция, взяла с торговых полок продукты питания на сумму свыше 2 тыс. рублей и, не оплачивая их, попыталась скрыться с места происшествия. Как она потом призналась, она хотела их перепродать. Однако женщина была задержана работником магазина, после чего передана сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Сайт ведомства отмечает, что в судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме. Кроме того, ранее женщина уже дважды привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Последнее в цепи правонарушение совершила спустя два месяца после вынесения приговоров, которыми ей было назначено наказание в виде исправительных работ. Суд приговорил виновную к 1 году 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.