Сотрудник Росгвардии обнаружил угнанный в Томске автомобиль

Росгвардейцы сработали оперативно и точно - предполагаемый угонщик задержан. Фото: сайт Росгвардии РФ по Томской области

Бдительность сотрудников правоохранительных органов общеизвестна. Порой они думают о служебных делах даже в свое свободное время и на праздниках. Очередной такой случай произошел в Томске. В выходной майский день сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области капитан полиции Андрей Понетайкин обнаружил около магазина припаркованный автомобиль, который числился в угоне, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Информация росгвардейца помогла в задержании предполагаемого угонщика.

Как рассказывает сайт службы, до этого сотрудник Росгвардии, находясь на службе, получил информацию, что в Октябрьском районе города неизвестным лицом был угнан автомобиль «BMW X5». Выходя из магазина, капитан полиции Андрей Понетайкин увидел автотранспорт со схожими госномерами, который проходил в ориентировке. Сотрудник Росгвардии немедленно передал информацию ближайшему экипажу вневедомственной охраны. Стражи правопорядка произвели задержание подозреваемого, блокировав угнанный автомобиль. За рулем находился молодой человек 1996 года рождения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного следственно-оперативной группе полиции.