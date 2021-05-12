Сев-2021: в семи районах Томской области набирает обороты посевная кампания

В Томской области посевная началась в традиционные для региона сроки

В Томской области установилась теплая и солнечная погода. Аграрии региона начали сев яровых на полях. Это несколько позже, чем в прошлом году, когда уже апрель радовал летней жарой. Как сообщает пресс-служба администрации области, агрофирма «Зоркальцевская» и фермерское хозяйство Александра Данчева первыми посеяли на полях Томского района 5 га моркови и 1 га свеклы.

Как отмечает портал администрации региона, сев яровых культур в настоящее время в Томской области ведут 53 хозяйства в семи районах. Зерновыми и зернобобовыми на 12 мая аграрии засеяли 16,92 тыс. га, что составляет 11,5% от плана. Специалисты сообщают, что в тройке лидеров – Зырянский район (19,4% от плана, 4,86 тыс. га), Кожевниковский – (13,3%, 6,64 тыс. га), Асиновский (10,8%, 1,09 тыс. га). Хозяйства сеют пшеницу, овес, ячмень, горох и вику и другие культуры.