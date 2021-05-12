Коронавирус в Томске: +21 новый случай заражения

17 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 12 мая, в Томской области выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 404 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 17 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 338 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 18,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,09.

За последние сутки в стране выявлено 8 217 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 355 пациентов скончались, 8 614 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 905 059 человек, 114 331 скончался, 4 518 529 выздоровели.