Томские ученые создали катализатор для защиты атмосферы от опасных выбросов

Разработка позволит значительно уменьшить негативное влияние выбросов на окружающую среду и здоровье человека.

Новый катализатор, созданный учеными ТГУ, может улавливать опасные вещества промышленных сбросов и выхлопных газов. Материал создан из недорогостоящих металлов и позволяет эффективно решать проблему нейтрализации выбросов в атмосферу, сообщает пресс-служба вуза.

– Особенно актуальна эта проблема при так называемом «холодном старте» двигателя автомобиля, когда в окружающую среду выделяется наибольшее количество опасных веществ, – объясняет руководитель проекта, старший научный сотрудник ЛКИ ХФ Григорий Мамонтов. – Наш материал позволяет улавливать эти соединения при температуре окружающей среды, а затем нейтрализовать до безопасных веществ при последующем прогреве каталитического блока автомобиля до 150–250°C.

По его словам, этот подход может быть использован и для очистки промышленных сбросовых газов от летучих органических соединений.