Прирост сельского населения зафиксирован в Томской области впервые за 10 лет

Сейчас в Томской области насчитывается более 110 поселений и 570 сельских населенных пунктов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число жителей сельской местности в регионе по сравнению с 2019-м годом увеличилось на одну тысячу человек, в 2020-м прирост составил 2,2 тысячи. Ранее наблюдалась только убыль, сообщает пресс-служба Томскстата.

– В сельской местности Томской области на начало 2021 года проживало 298,8 тыс. человек, что составляло 27,9% от общей численности населения (27,6% на начало 2020 года), – говорится в сообщении.

Отмечается, что самый большой прирост населения зафиксирован в Томском районе – 1,7 тыс. человек. Также увеличение наблюдалось в Кожевниковском, Молчановском, Тегульдетском и Шегарском районах. За пять лет вырос и показатель среднего размера сельского населенного пункта – с 536 человек до 541.

Добавляется, что на начало 2021 года в Томской области насчитывалось 112 сельских поселений и 571 сельский населенный пункт.