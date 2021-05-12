Маршрут нескольких автобусов изменится с 13 мая из-за ремонта на ул. Б. Куна в Томске

С 13 по 15 мая схема движения транспорта по ул. Б. Куна временно изменится.

Маршрут для автомобилей и пассажирского транспорта изменится с 9:00 13 мая до 12:00 15 мая по ул. Б. Куна на участке от Иркутского тракта до ул. И. Черных. В связи с ремонтными работами сквозной проезд будет ограничен, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– На время проведения работ временно будет изменена схема движения общественного транспорта – маршрутных автобусов №№ 13, 25/52, 20, 38 и 141. Они будут объезжать ремонтируемый участок, – говорится в сообщении.

Подробный путь следования данных автобусов томичи могут посмотреть на сайте.

Отмечается также, что бригады ремонтников будут работать между домами №1 и №3 по ул. Б. Куна.