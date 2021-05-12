Томский фельдшер скорой помощи получила награду за вклад в борьбу с коронавирусом

Медаль Луки Крымского вручается медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями. Фото взято в телеграмм-канале облздрава.

Фельдшер томской скорой помощи Елена Сметанникова получила медаль Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения Томской области.

– Елена Сметанникова удостоена государственной награды за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, – говорится в сообщении.

Отмечается, что томичка на период пандемии была переведена для работы с пациентами с COVID-19 в новой подстанции. Женщина экстренно перестраивала работу бригад и контролировала соблюдение санитарно-эпидемического режима.

Добавим, что Елена Сметанникова стала четвертым медицинским работником Томской области, которая получила медаль Луки Крымского.