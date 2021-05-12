С 11 по 17 мая в Томске объявлен особый противопожарный режим

Строго запрещается разводить открытый огонь и жечь траву. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Из-за потепления и жаркой погоды, которая установилась в майские дни, в Томске объявлен особый противопожарный режим. Нельзя разводить огонь в лесах, жечь сухую траву и загрязнять территории отходами. За нарушение правил полагаются двойные штрафы, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В связи с установлением сухой и жаркой погоды 11-17 мая в Томске введен особый противопожарный режим. Использование любого открытого огня, а также выжигание сухой травы и листвы в период действия этого режима строго запрещены, – говорится в сообщении.

За нарушение граждане заплатят четыре тысячи рублей штрафа, должностные лица – до 30 тысяч, предприниматели без образования юрлица – до 40 тысяч, а юридические лица – до 400 тысяч рублей.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что в Томске продолжаются противопожарные рейды по территориям с деревянными и частными домами.