В Томской области проводятся внеплановые проверки систем безопасности образовательных учреждений

В связи с трагедией в Казани, которая произошла 11 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести внеплановые проверки соблюдения мер безопасности во всех образовательных организациях.

Трагедия в казанской школе, которая произошла 11 мая стала поводом, чтобы говорить о том, как устроена система безопасности в школах и насколько она эффективна. В связи с этим, губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести внеплановые проверки соблюдения мер безопасности во всех образовательных организациях региона. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Целенаправленную работу в регионе сегодня проводят все силовые структуры - Росгвардия проверяет охрану школ, МЧС - пожарную безопасность, профилактические мероприятия проводят сотрудники МВД и ФСБ. Однако в этой работе должны принять участие и главы муниципалитетов, и руководители всех образовательных организаций, - прокомментировал губернатор.

Сегодня в регионе начались проверки на наличие и исправность систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, целостности ограждений территорий и наличие наружного освещения. Также будет усилен контроль доступа на территорию и в здания образовательных организаций посторонних лиц, а также учащихся и сотрудников организаций с объемными сумками. Помимо этого, будет запрещен въезд на территорию учреждений личного транспорта.

Также добавляется, что с коллективами школ, техникумов, колледжей и детских садов будут проведены дополнительные инструктажи, как действовать при угрозе совершения экстремистских и террористических актов.

Ранее сообщалось, что в школах, где пропусков нет, будет пристальное внимание к входящим. При этом никаких специальных пропусков выдаваться не планировалось.