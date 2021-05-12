В Томской области будут судить работника коммунальной организации, по вине которого погиб человек

Бригада не должна была находится в котловане, т.к. там не было укреплений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работник коммунальной организации обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении ремонта трубы. Известно, что его сотрудник погиб при работе в котловане. Уголовное дело направлено в Асиновский городской суд, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

– Следствием установлено, что в феврале 2021 года в г. Асино в ходе проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации порыва трубы сети холодного водоснабжения произошло отслоение грунта стены котлована, в результате которого погиб один работник аварийно-восстановительной бригады, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что стенки котлована не были укреплены.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд г. Асино.