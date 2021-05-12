В Томских школах не планируют вводить спецпропуски

В связи с трагическими событиями в Казани, некоторые родители томских школьников стали получать сообщения, что будет усилен пропускной режим в местных школах.

Спецпропусков после ЧП в Казани, где молодой человек расстрелял учеников и преподавателей в гимназии, в томских школах вводить не планируют. Об этом вчера сообщил Центр управления регионом (ЦУР) Томской области.

Напомним, что ранним утром 11 мая 19-летний молодой человек открыл стрельбу в здании 175-ой гимназии в Казани. По словам очевидцев, были слышны еще и взрывы. Погибли семь детей и учительница. Не менее 16 человек ранены и доставлены в больницы.

В связи с трагическими событиями в Казани, некоторые родители томских школьников стали получать сообщения, что будет усилен пропускной режим в местных школах, и с 12 мая войти в них можно только по пропускам.

- Там, где есть пропускная система, администрация просит не забывать пропуска. В противном случае ребенок не попадает в базу присутствующих. Это важно для индикации входящего со списком обучающихся и сотрудников, – сообщила начальника департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Также уточняется, что в школах, где пропусков нет, будет пристальное внимание к входящим. При этом никаких специальных пропусков выдаваться не планировалось.