На севере Томской области женщина украла деньги с карты и проиграла их в Интернете

Азарт правит миром и заставляет совершать необдуманные поступки

Все больше наших земляков совершают преступления, связанные с банковскими картами и счетами. Как сообщает сайт региональной прокуратуры, Александровский районный суд Томской области признал 31-летнюю местную жительницу виновной в совершении кражи.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2020 год подсудимая после совершения по просьбе своего знакомого покупки в магазине с использованием его банковской карты, сфотографировала данные этой карты перед ее возвратом. В последующем она использовала эти конфиденциальные сведения для того, чтобы перевести деньги со счета владельца карты на свой игровой счет для оплаты онлайн-игр в сети «Интернет». Сумма похищенного составила 2,2 тыс. рублей.

Отмечается, что подсудимая полностью признала свою вину в инкриминированном деянии и до вынесения судом приговора добровольно возместила причиненный преступлением материальный ущерб. Суд приговорил виновную к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу еще не вступил.