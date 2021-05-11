На днях в свой очередной рейс по Томской области отправится «Плавучая поликлиника»

Очередная медицинская экспедиция отправится из Томска укреплять здоровье жителей села

Томская область бережно хранит свои традиции. В частности, в сфере медицины. Пресс-служба администрации региона сообщает, что днем 13 мая от речного вокзала Томска (причал № 1) в экспедицию по северным районам области отправится традиционная «Плавучая поликлиника». До конца июня врачи планируют посетить 34 населенных пункта в Молчановском, Каргасокском, Парабельском и Александровском районах.

Интернет-портал администрации уточняет, что старт экспедиции дадут заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев, генеральный директор компании «Востокгазпром» Виталий Кутепов, депутат Государственной Думы России Татьяна Соломатина, и.о. начальника областного департамента здравоохранения Вадим Бойков.

Отмечается, что в 21-й рейс отправится бригада высококвалифицированных врачей: кардиолог эндокринолог, онколог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог, гинеколог, хирург, терапевт, отоларинголог, педиатр, а также врачи клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики.