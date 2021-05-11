В Томске специалисты полным ходом ведут работы по благоустройству территорий

В областном центре начались работы по благоустройству территорий и общественных пространств. Фото: сайт мэрии Томска

Каждый весной в Томске стартуют масштабные работы по благоустройству ранее выбранных территорий. Как сообщает сайт мэрии областного центра, сегодня подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства приступил к пересадке саженцев сосны на нижней террасе Лагерного сада справа от спортивной зоны. Ее обустроили в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Решение о сохранении существующих деревьев было принято членами городской ландшафтной комиссии.

Пресс-служба городской администрации уточняет, что в этом году на нижней террасе Лагерного сада Томска будут продолжены работы по благоустройству территории. После того, как молодые сосны будут пересажены, бригады подрядчика займутся дальнейшим развитием спортивного пространства в сторону Коммунального моста. Также строители начнут обустройство пешеходной зоны в сторону пл. Южной, она свяжет нижнюю террасу Лагерного сада и стадион «Буревестник».

Кроме того, работы по благоустройству общественных пространств Томска продолжаются на других территориях города. Так, в сквере на пр. Фрунзе, 174 подрядчик завершает демонтажные работы, устанавливает бордюры, готовит площадку под газон. В Михайловской роще наметили расположение будущих тропинок и выполнили планировку площадки для выгула собак, сегодня здесь продолжают убирать устаревшие опоры освещения. В сквере Воинов-интернационалистов специалисты трудятся над обустройством детской площадки. Также сегодня бригады подрядной организации приступают к работам в Сквере Памяти у Музея НКВД по пр. Ленина, 42, сейчас здесь монтируют ограждение.