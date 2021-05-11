В Томской области полностью завершили вакцинацию от COVID-19 свыше 57 тысяч человек

В Томской области растет количество поставивших прививки от коронавируса

В Томской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Постоянно увеличивается число жителей, поставивших прививки. Как сообщает Интернет-портал администрации региона, в майские праздники в область дополнительно завезено еще 5 300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV). Они распределены в медорганизации Томска и близлежащих районов. Таким образом, за весь период прививочной кампании в регион поступило 108 862 дозы вакцины (101 572 – «Гам-КОВИД-Вак», 7 290 – «ЭпиВакКорона»).

Пресс-служба администрации Томской области информирует, что первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) и «ЭпиВакКорона» привились 80 135 человек. 57 137 жителей региона уже завершили иммунизацию, поставив два компонента.

Отмечается, что среди жителей Томской области старше 60 лет прививку поставили более 36 тысяч человек. Также вакцинированы 22 тысячи работников медицинских и образовательных организаций, социальной сферы, предприятий сферы обслуживания, промышленности и силовых структур.