Коронавирус в Томске: +25 новых случаев заражения

Еще шесть томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 11 мая, в Томской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 383 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, шесть жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 321 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,08.

За последние сутки в стране выявлено 8 115 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 329 пациентов скончались, 7 009 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 896 842 человека, 113 976 скончались, 4 509 915 выздоровели.