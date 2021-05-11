Томичи взяли три призовых места на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу

Шестеро томичей по итогам трех чемпионатов и первенств вошли в состав сборной России по кикбоксингу. Фото: пресс-служба администрации региона.

Томские бойцы завоевали одну серебряную и две бронзовых медали на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу. Наши спортсмены отличились в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком». Соревнования прошли в Челябинке, сообщает пресс-служба Томской области.

– Серебряную медаль чемпионата завоевал Данил Заев, бронзовыми призерами первенства России в своих группах стали Андрей Скороходов и Полина Попова, – говорится в сообщении.

По итогам нескольких турниров шесть томичей вошли в состав сборной России – это Данил Заев, Андрей Скороходов, Полина Попова, Вячеслав Манохин, Екатерина Коблякова, Владислав Петрашов.