С начала мая в Томской области ликвидировано 30 лесных пожаров

Томичам напоминают, что весной опасно жечь сухую траву и мусор. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 по 11 мая томские пожарные потушили 30 возгораний в лесу, 28 из них произошли по вине местного населения. До 12 мая в восьми районах Томской области введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба администрации региона.

– За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара в Зырянском, Томском, Первомайском и Шегарском районах на общей площади 36,3 гектара. В тушении огня были задействованы 36 сотрудников пожарно-химических станций, 5 – лесной охраны, 4 пожарные машины, 4 трактора и 4 автомобиля, – говорится в сообщении.

Добавляется, что сейчас в регионе установлен средний класс пожарной опасности, действующих возгораний нет. С начала 2021 года произошел 31 лесной пожар, все были ликвидированы в течение первых суток.

Отметим, что до 12 мая в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Шегарском, Тегульдетском и Томском районах введен особый противопожарный режим.