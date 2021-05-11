Томские кладбища в Радоницу работают до 19 часов

В этот день родственники посещают места захоронения своих родных людей. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Православная Радоница или родительский день отмечается сегодня, 11 мая. В связи с этим кладбища Томска открыты для посещения с 9 утра до 19 вечера, а количество общественного транспорта до них увеличено, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Отмечается, что доехать до кладбища «Бактин» можно на автобусах №8/9, №13/14 и №20. До главного городского кладбища «Воронино» на 24-м маршруте. Полную информацию о графике работы автобусов томичи могут узнать на сайте.

Добавим, что всего на территории областного центра есть 14 кладбищ.