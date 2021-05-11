Поисковый отряд «Томич» нашел останки 18 человек на местах сражений ВОВ в Псковской области

Томичи помогли увековечить память погибших в годы войны людей.

Поисковый отряд судебных приставов «Томич» вернулся из Псковской области. В ходе экспедиции поисковики нашли останки 16 человек в д. Кудеверь, а также двух солдат. В августе томичи направятся в места, где шли бои 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Отмечается, что 16 человек, останки которых нашел томский поисковый отряд, были убиты фашистами в д. Кудеверь в сентябре 1941 года. Томичи помогли увековечить память погибших жителей – теперь на месте захоронения откроется монумент.

Также отряд нашел останки двух солдат, имя одного из них удалось установить. Сейчас поисковики разыскивают его родственников.

– Мы направились в места, где шли бои 150-й стрелковой Идрицкой дивизии, которая впоследствии штурмовала рейхстаг. Она была сформирована на базе 6-го Сталинского Сибирского добровольческого корпуса в городе Юрге Кемеровской области. Мы провели разведку и убедились в том, что летом нас здесь ждет очень большой объем работы, – пояснил командир отряда «Томич» Сергей Григорьев.

Отмечается, что это воинское подразделение формировалось в том числе и из жителей Томской области. Поисковики летом направят свои силы на поиск их останков.