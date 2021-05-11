Два велосипедиста пострадали в ДТП в Томской области

Полиция призывает томичей быть острожными и соблюдать ПДД при управлении любыми транспортными средствами.

В Томске автомобиль сбил велосипедиста, который пересекал дорогу по «зебре», не спешившись. Еще одна авария с участием велосипеда произошла в Северске: мужчина выехал с тротуара справа от машины. В результате обоих ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– На регулируемом пересечении улиц Кутузова и Смирнова [в Томске], автомобилем ВАЗ-2107, под управлением 19-летнего юноши-водителя, совершен наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись, – уточняется в сообщении.

Также говорится, что 39-летний велосипедист получил травмы. Очевидцев данного ДТП полиция просит о помощи, обращаться по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-327.

Также в Северске на ул. Солнечной 27-летний водитель Toyota Probox наехал на велосипедиста в жилой зоне: он выехал с тротуара справа от автомобиля. Мужчина с травмами доставлен в больницу.