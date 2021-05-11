Пора легализоваться: где томичи могут получить разрешение на частный извоз

Для того чтобы можно было "таксовать" без проблем, нужно получить лицензию на данный вид деятельности. Сделать разрешение помогут в многофункциональных центрах Томска. Только не забудьте взять с собой медицинскую маску, когда пойдете получать документы: без нее вас обслуживать не будут.

В Томской области таксомоторные парки и частные лица могут обращаться за получением разрешения на перевозку пассажиров и багажа в отделы МФЦ (к настоящему моменту здесь принято уже около 200 заявлений). Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Чтобы оформить разрешение, необходимо предъявить паспорт и подать заявление, приложив копию свидетельства о регистрации транспортного средства, а также документ, подтверждающий право распоряжения автомобилем, - уточнили специалисты. - Для легальной деятельности важно получить лицензию на такси. Водитель обязан предъявить ее инспектору ГИБДД или пассажиру по первому запросу.

Эксперты пояснили, что отсутствие у водителя разрешения на частный извоз станет причиной административного штрафа. Правила действуют для обеспечения безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к другим транспортным средствам.

Записаться на прием и получить консультацию можно по единому номеру регионального многофункционального центра 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный), по телефону (3822) 602-999, через сайт МФЦ либо с помощью мобильного приложения МОИДОКУМЕНТЫ.ОНЛАЙН, доступного в App Store и Google Play.

Добавим, прием и выдача готовых документов ведется только по предварительной записи и строго при наличии средств индивидуальной защиты (медицинские маски, респираторы).