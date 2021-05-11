Украл у детей: житель Томской области вытащил 2 900 рублей из куба для пожертвований

Житель Асина, приехав в Томск, первым делом отправился в аптеку. Там он недолго сомневался - взломал стеклянный куб для пожертвований и вытащил деньги, которые люди собирали для поддержки обездоленных детей. Грабителя ожидает суд.

Прокуратура Октябрьского района Томска утвердила обвинение по уголовному делу ранее судимого 37-летнего жителя Асина в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

- По версии следствия, в начале марта 2021 года обвиняемый приехал в Томск. Зайдя в одну из аптек, он заметил стеклянный куб для пожертвований и, несмотря на присутствии в аптеке людей, разбил крышку куба, похитив пожертвований. Деньги предназначались для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С места преступления обвиняемый скрылся, похищенными деньгами в размере более 2,9 тыс. рублей распорядился по своему усмотрению, - пояснили в ведомстве. - В ходе предварительного следствия вину в содеянном он признал в полном объеме. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.

Уточним, совершенное преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 10 тыс. рублей, или в размере зарплаты, или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.