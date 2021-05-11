Для томичей и для большинства россиян любимый праздник - День Победы

День Победы в Томске отмечался в этом год не массово. Однако это не помешало жителям возложить цветы к Вечному огню и стелам с именами погибших защитников Родины в Лагерном саду. Фото: Ксения Высотина

Исследователи портала Superjob.ru в ходе недавнего соцопроса выяснили, что День Победы и Новый год жители Томской области, как и многие другие наши соотечественники, любят больше собственного дня рождения.

- Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob сравнил отношение россиян к официальным государственным праздникам, а также к своему дню рождения. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, - свидетельствуют аналитики.

Из сообщения на портале следует, что День Победы положительно оценивают 95% опрошенных (81% - однозначно положительно, 14% - «скорее положительно»). Второе место занимает Новый год (94% респондентов оценили его положительно). 92% россиян относятся хорошо к дню своего рождения; впрочем, абсолютно уверены в этом 64% жителей страны. Далее в списке Международный женский день: 8 Марта оценивают со знаком «плюс» 90% опрошенных, из них однозначно положительно - 63%. Ко Дню защитника Отечества позитивное отношение выразили 89% россиян. Праздник Весны и Труда – он отмечается 1 Мая – выделяют среди других 88% респондентов (54% из этого числа однозначно положительно).

Интересно, что День России (он собрал положительные оценки 81% населения) и День народного единства (75%), судя по комментариям, люди воспринимают, скорее, как дополнительные выходные, нежели всенародные праздники.

И, наконец, финальный вывод: женщины относятся к праздничным датам лояльнее мужчин, но особенно заметно это по отношению ко Дню России (его одобряют в общей сложности 88% женщин и 74% мужчин) и Дню народного единства (83% и 68%). Так называемые гендерные праздники прекрасный пол тоже одобряет чаще: 23 февраля в целом положительно оценивают 88% мужчин и 92% женщин, 8 Марта — 89% мужчин и 92% женщин.