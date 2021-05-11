Отопление в домах томичей коммунальщики станут отключать с 11 мая

Официально ремонтная кампания на тепловых сетях Томска начнется с 12 мая. Сегодня коммунальщики приступили к отключению отопления в жилых домах горожан. Фото В. Доронина.

Во вторник, 11 мая, коммунальные службы областного центра начинают отключение домов города от отопления в соответствии с распоряжением горадминистрации об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов. Об этом сообщили в пресс-службе «ТомскРТС».

- Компания готова к переводу оборудования на летний режим работы. Отключение отопления в домах будет производиться поэтапно – сначала управляющие организации перекроют подачу тепла в обслуживаемые ими дома, затем, по мере снижения нагрузки на источники, оборудование теплосетей будет выводиться из работы, - в частности, отметил Владимир Бондарюк, заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС».

Он уточнил, что летняя ремонтная кампания на тепловых сетях города стартует в среду, 12 мая, хотя специалисты «ТомскРТС» еще до ее начала приступили к замене переходов теплосетей под проезжими частями автодорог, которые в этом году планируется заасфальтировать. «С начала апреля специалисты заменили уже два перехода под улицей Нахимова, на текущей неделе стартуют работы по замене переходов тепловых сетей под улицей Бела Куна», - сказал Бондарюк. – Также благодаря разработке резервных схем подключения потребителей предприятие «Тепловые сети» собственными силами провело капремонт изношенных участков сетей на ул. Олега Кошевого и Беринга".

В «ТомскРТС» пояснили, что в этом году будет капитально отремонтировано и реконструировано около 12 км теплосетей. Одними из первых в ремонт выйдут тепломагистраль №2 (от нее запитаны дома по пр. Комсомольскому и Фрунзе, ул. Алтайской, Лебедева, Степана Разина, Читинской, а также в переулках Путевой, Новый и Мариинский), тепломагистраль 2 Н (к ней подключены дома на ул. Никитина, Красноармейской и Крылова, в переулке Плеханова, на пр. Ленина и Фрунзе), а также тепломагистраль №7, (к ней относятся дома в микрорайоне Каштак, на ул. Загорной, Лермонтова и Гоголя).