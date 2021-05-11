Пятая четверть: Томский политехнический празднует свое 125-летие

Сегодня НИ ТПУ торжественно отмечает свое 125-летие. Здесь подготовлена разнообразная культурная программа мероприятий, приуроченных к празднику. Их можно посетить, соблюдая меры противоэпидемической безопасности.

Томский политехнический университет сегодня отмечает 125 лет со дня своего основания. Из-за пандемии коронавируса формат празднования юбилея изменился. Все запланированные на 11 мая мероприятия пройдут при соблюдении противоэпидемических мер, а часть из них будет перенесена на более поздний срок. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

- В университете заработает «Студенческий Арбат», пройдет марафон спортивных соревнований, торжественное заседание Ученого совета, стартуют показы научно-фантастических фильмов, а на главной площади Томска откроется экспозиция о ТПУ, - рассказали организаторы. - Празднование началось с возложения цветов к мемориальным доскам выдающихся ученых и выпускников вуза. На Новособорной площади открылась экспозиция «125 лет ТПУ», где можно узнать о выдающихся ученых-политехниках, их идеях и открытиях, роли ТПУ в технологическом и экономическом развитии Томска, региона и страны.

Представители вуза уточнили: выставка «Студенческий Арбат» откроется в 16.30 рядом с Международным культурным центром (МКЦ). Здесь можно будет сделать себе сувенир с помощью 3D-ручек, провести химические опыты, познакомиться с изобретениями политехников. В кампусе НИ ТПУ весь сегодняшний день будут работать фотозоны (они располагаются перед главным корпусом и МКЦ). Кроме того, с 11 мая до конца месяца томичи смогут посетить пешие экскурсии по кампусу и показы фильмов об исследователях, ученых и инженерах. Среди них - «Земля Санникова» и «Планета бурь», снятые по произведениям политехников.

В пресс-службе университета отметили, что поздравления университет будет принимать как очно, так и онлайн. Желающие могут оставить свои сообщения на сайте 125.tpu.ru и в соцсетях (здесь для поздравительных постов с историями из своей студенческой жизни можно использовать хэштег #125ТПУ).