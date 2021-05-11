Погода в Томске 11 мая 2021: осадков не ожидается

Сейчас на улице +14, солнечно. Днем потеплеет до +20, дождя синоптики не прогнозируют. Пусть первый после долгого отдыха рабочий день у всех сложится без потрясений.

Сегодня, в первый рабочий день после длительных майских выходных, в областном центре ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, порывы до 15 м/с. Температура в течение дня составит +18, +20 °С.

В регионе также будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, порывы до 15 м/с. Днем столбик термометра будет колебаться от +12 до +17, местами до +22 °С.