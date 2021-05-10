Томская хоккейная команда «Кедр» стала победителем «Лиги будущих чемпионов»

Томичи победили со счетом 3:2; игра проходила в Сочи. Фото: пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

Томская любительская команда по хоккею «Кедр» обыграла «Хорс» и стал победителем «Лиги будущих чемпионов». Финал состоялся в Сочи в рамках закрытия сезона Ночной хоккейной лиги. Томичи обыграли соперников со счетом 3:2.

– Автором золотой шайбы стал Сергей Яковлев, который на последних секундах третьего периода вывел команду вперед, – уточняет пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

Также среди томичей заброшенными шайбами отметились Денис Мемешкин и Андрей Поплавский.

Добавим, что хоккейный турнир «Лига будущих чемпионов» проводится для игроков-любителей старше 40 лет. Финал состоялся в рамках фестиваля, который приурочен к окончанию сезона Ночной хоккейной лиги.