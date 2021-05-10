За сутки в Томской области коронавирусом заболели 24 человека

В России за сутки коронавирусом заболели 8 465 человек, 6 774 выздоровели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 10 мая, в Томской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 358 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, восемь жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 315 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 18,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,98.

За последние сутки в стране выявлено 8 465 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах, 321 пациент скончался, 6 774 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 888 727 человек, 113 647 скончались, 4 502 906 выздоровели.