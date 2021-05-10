На Новособорной площади в Томске откроется выставка к 125-летию ТПУ

Томский политехнический университет является старейшим техническим вузов в азиатской части России – он был основан в 1896 году.

Экспозиция «125 лет ТПУ» откроется на Новособорной площади в Томске 11 мая в 9:30. Выставка будет посвящена истории вуза, его достижениям и знаменитым выпускникам, сообщает пресс-служба ТПУ.

– Гости познакомятся с историей основания Томского политеха с момента, когда министр финансов Российской империи граф Витте определил ассигнования на строительство, увидят копии исторических документов и архивные фотографии корпусов университета, – дополняется в сообщении.

Кроме этого, томичи узнают о роли вуза в развитии областного центра, региона и страны, о выдающихся выпускниках, их идеях и открытиях.

Отмечается также, что 11 мая в 16:30 у Международного культурного центра ТПУ откроется «Студенческий Арбат» – на нескольких локациях будут представлены объединения учащихся вуза. Томичи смогут принять участие в спортивных эстафетах и настольных играх.