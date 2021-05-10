Томичам на заметку: Минздрав РФ обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

Следуя рекомендациям, медикам придется изменить некоторые схемы терапии для пациентов с коронавирусом. Фото: Ксения Высотина

Минздрав России утвердил новую, 11-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Как сообщается на сайте ведомства, она подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики.

В частности, в новой версии рекомендаций внесены изменения и уточнения в разделы по этиотропному и патогенетическому лечению пациентов с коронавирусом. Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.

Из списка возможных к назначению препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин. Также обновлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом.

Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт».

Новая версия методрекомендаций от 7 мая 2021 года размещена на официальном сайте Минздрава России и направлена в регионы для использования в практической работе.