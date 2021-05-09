Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 мая 2021 16:38

Паводок-2021 в Томской области: уровень воды на Оби поднимается, а на Томи опускается

Наиболее тревожная ситуация складывается в Молчаново и Колпашево
Игорь ТюринИгорь Тюрин
КомментироватьОставить комментарий
Пока вешняя вода не несет опасности для жителей Томской области

Пока вешняя вода не несет опасности для жителей Томской области

Весеннее половодье все еще несет потенциальную угрозу для районов и городов региона. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области информирует население о паводковой обстановке на 9 мая. Служба сообщает о том, что ситуация на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.

Ведомство отмечает, что за сутки уровень воды в реке Оби в районе пос. Победа Шегарского района понизился на 14 см и составляет 627 см при опасной отметке 800 см. Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки понизился на 44 см и составляет 538 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 45 см и составляет 544 см при опасной отметке 750 см.

В то же время уровень воды в районе с. Молчаново повысился на 11 см и составляет 839 см при опасной отметке 805 см (превышение на 34 см). Уровень воды в районе г. Колпашево повысился на 11 см и составляет 788 см при опасной отметке 753 см (превышение на 35 см).

Кроме того, на контроле Главного управления МЧС России по Томской области находятся 9 переливов автодорог (плюс три перелива за сутки) в шести муниципальных образованиях. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Снято с контроля подтопление автомобильного моста в Шегарском районе.

ЧП