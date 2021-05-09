Паводок-2021 в Томской области: уровень воды на Оби поднимается, а на Томи опускается

Пока вешняя вода не несет опасности для жителей Томской области

Весеннее половодье все еще несет потенциальную угрозу для районов и городов региона. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области информирует население о паводковой обстановке на 9 мая. Служба сообщает о том, что ситуация на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.

Ведомство отмечает, что за сутки уровень воды в реке Оби в районе пос. Победа Шегарского района понизился на 14 см и составляет 627 см при опасной отметке 800 см. Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки понизился на 44 см и составляет 538 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 45 см и составляет 544 см при опасной отметке 750 см.

В то же время уровень воды в районе с. Молчаново повысился на 11 см и составляет 839 см при опасной отметке 805 см (превышение на 34 см). Уровень воды в районе г. Колпашево повысился на 11 см и составляет 788 см при опасной отметке 753 см (превышение на 35 см).

Кроме того, на контроле Главного управления МЧС России по Томской области находятся 9 переливов автодорог (плюс три перелива за сутки) в шести муниципальных образованиях. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Снято с контроля подтопление автомобильного моста в Шегарском районе.