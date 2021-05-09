Сегодня утром почти четыре часа в Кировском районе Томска спасатели боролись с огнем

В Кировском районе Томска сегодня сгорели две усадьбы. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

Каждый день в регионе фиксируются новые пожары. ЦУКС Главного управления МЧС России по Томской области информирует о том, что рано утром 9 мая спасателям поступило сообщение о загорании двух жилых домов с надворными постройками в Кировском районе г. Томска, в поселке Ново-Карьерный. Площадь пожара составила 236 кв. м.

Сайт ведомства уточняет, что в ликвидации пожара были задействованы 47 огнеборцев и 15 единиц техники. Возгорание было локализовано в 06:44, через 46 минут после вызова, а ликвидировано в 09:55. В результате пожара обгорели и обрушились обрешетки крыш, обгорели стены внутри и снаружи домов, сгорели надворные постройки.