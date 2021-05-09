Коронавирус в Томске: +25 новых случаев заражения

Заболеваемость коронавирусом в Томской области находится на низком уровне

Сегодня, 9 мая, в Томской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 334 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 16 жителей Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 31 307 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 21,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

За последние сутки в стране выявлено 8 419 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 334 пациента скончались, 7 517 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 880 262 человека, 113 326 скончались, 4 496 132 выздоровели.