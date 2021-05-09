Погода в Томске 9 мая 2021 года: до +14°С и без осадков

В Томске 9 мая дождя не ожидается

9 мая, в День Победы, специалисты томского Росгидромета ожидают по Томску и области днем переменную облачность без существенных осадков. По востоку региона могут быть небольшие осадки, утром местами туманы. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура в области днем +10…+15°С, местами до +20°С, по северо-востоку +4…+9°С. Температура ночью -2…+3°С.

Метеорологии прогнозируют в Томске днем переменную облачность без существенных осадков. Ожидается ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +12…+14°С. Температура ночью +1…+3°С.