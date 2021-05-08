«Томь» обыграла «Енисей» с минимальным счетом

До завершения ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 остался один тур. Фото: Ксения Высотина

В субботу, 8 мая, в Томске состоялся матч 41-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Енисеем» из Красноярска. Томичи одержали победу с минимальным счетом – 0:1.

Уже на 2-й минуте встречи Кирилл Косарев с подачи Никиты Кривцова забил единственный и победный мяч в ворота красноярской команды.

До завершения ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 остался один тур. ФК «Томь» проведет его на домашнем стадионе 15 мая, соперником будет ФК «Нижний Новгород».