Для томских ветеранов Великой Отечественной войны под окнами провели «Парады Победы»

Александр Андреевич Коваленко 18-летним юношей в 1944 году был призван в ряды Советской Армии Фото: Росгвардия.

Накануне Дня Победы, томские полицейские провели мини-концерты во дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны - ветеранов органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Под музыкальное сопровождение военного оркестра для фронтовиков прозвучали военные песни, такие как «День Победы», «Журавли», а также зачитывались стихотворения. Закончилось мероприятие прохождением торжественным маршем. Ветеранам вручили цветы и памятные подарки.

В числе ветеранов, для которых была организована эта трогательная акция был полковник милиции в отставке Оглоблин Петр Николаевич, Коваленко Александр Андреевич и Серегин Михаил Данилович. Все они прошли нелегкий военный путь и большую часть своей жизни отдали службе в полиции.