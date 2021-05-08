Коронавирус унес жизни еще четырех томичей

Напомним, что режим повышенной готовности в Томской области продлен до 31 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 8 мая, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в субботу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 411 человек.

– По результатам патологоанатомического вскрытия зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, астма, онкология и др. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистересс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком., – рассказали в оперштабе.

Также сегодня в регионе было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 309 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 16 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 291 человека.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,89.

За последние сутки в стране выявлен 8 329 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 370 пациентов скончались, 8 255 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 871 843 человека, 112 992 скончались, 4 488 615 выздоровели.