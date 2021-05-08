В Томске в День Победы изменится схема движения транспорта

В ночь с 8 на 9 мая томичей просят на парковать личный транспорт на проспекте Ленина на участке от ул.Московский тракт до ул.Нахимова.

В воскресенье, 9 мая, в Томске на пр. Ленина с 8.00 до 15.00 от площади Новособорной до Лагерного сада ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«В связи с этим изменятся схемы движения общегородского маршрутного транспорта, следующего от автовокзала Томск-1, по улицам: пр.Кирова – пр.Комсомольский - пр.Фрунзе – пр.Ленина (пл. Новособорная) – Московский тракт - Коммунальный мост – далее по маршруту», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для троллейбусов маршрутов движение на участке от пл. Новособорная до Лагерного сада с 8 до 15 часов также будет закрыто.

Со схемой движения маршрутных автобусов можно ознакомиться по ссылке.