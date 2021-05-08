Прощай, легенда: ушел из жизни Егор Лигачев, возглавлявший Томскую область при СССР

Выдающийся политический деятель Егор Кузьмич Лигачев за 17 лет руководства Томской областью дал мощный толчок к ее развитию и движению вперед. Фото: пресс-служба администрации региона.

Вчера умер Егор Кузьмич Лигачев, бывший первый секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области. В декабре 2020 года он отметил свое 100-летие. Печальное известие сообщил источник из областной администрации.

«7 мая в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», - в частности, сказал собеседник журналистам.

По имеющейся информации, незадолго до смерти Егор Кузьмич был госпитализирован в столичную Центральную клиническую больницу. Там он периодически проходил поддерживающее лечение. Диагноз не сообщался, однако по некоторым данным известно: у него обострились проблемы с легкими, что привело к двусторонней пневмонии.

Егор Лигачев родился 29 ноября 1920 года в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С 1965 по 1983 годы он работал первым секретарем Томского обкома КПСС. По словам самого Егора Кузьмича, это время было самым насыщенным и счастливым в его карьере.

За 17 лет его руководства в регионе были реализованы проекты, позволившие Томской области существенно продвинуться вперед в своем развитии. В их числе - возведение Сибирского химического комбината; строительство нефтегазопроводов; создание Томского Академгородка; строительство и запуск Томского нефтехимического комбината, аэропорта в Богашево, Коммунального моста через Томь и мостового перехода через Обь в Шегарском районе; развитие «пищевки» (запуск птицефабрик, свинокомплекса, комбикормового завода, Кузовлевского тепличного комбината); строительство подземного водозабора, Театра драмы, Дворца зрелищ и спорта, вокзала "Томск-I" и многие другие экономически и социально важные объекты.

В 1983 году (по приглашению тогдашнего главы государства Юрия Андропова) Егор Кузьмич Лигачев переехал в Москву, был членом Политбюро ЦК КПСС. После развала СССР некоторое время не участвовал в политической деятельности. Вернулся в нее в 1999-м в качестве депутата Госдумы РФ.

О дате и месте похорон нашего уважаемого земляка на данный момент не сообщается.