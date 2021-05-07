Национальный проект: в Томске строители начали ремонт «уставших» дорог

Пришло время исправлять разбитые дороги региона

В Сибири установилась сухая и теплая погода. Как и обещали власти Томска, в областном центре начался ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сайт мэрии сообщает, что на этой неделе бригады подрядчика городского департамента дорожной деятельности и благоустройства приступили к работам.

Так, уточняется, что сотрудники «Томской строительной компании» начали работы на пр. Ленина в направлении от ул. Дальне-Ключевской в сторону пер. Батенькова, по ул. Яковлева от ул. Пушкина в сторону ул. Красноармейской и на ул. Красноармейской на отрезке от дома № 123а до пл. Южной. Бригады демонтируют прежнее дорожное покрытие и бордюрные камни.

Отмечается, что работы ведутся при благоприятных погодных условиях. В ближайшее время подрядчики выйдут на ул. Нахимова. В этом же году в Томске на средства нацпроекта также будут отремонтированы участки ул. Красноармейской, Б. Куна, Ломоносова, Социалистической, Басандайской, Богашевского тракта.