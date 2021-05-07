Коронавирус в Томске: +21 новый случай заражения

Количество новых заболевших коронавирусом и выздоровевших в Томской области сравнялось

Сегодня, 7 мая, в Томской области выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 286 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 21 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 31 275 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

За последние сутки в стране выявлено 8 386 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 376 пациентов скончались, 8 022 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 863 514 человек, 112 622 скончались, 4 480 360 выздоровели.