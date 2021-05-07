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Происшествия7 мая 2021 10:52

В районе Томской области мужчина получил большой срок за убийство отца

Он признал свою вину, но подробности сообщить отказался
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Орудием бытовых убийств нередко становится обычная отвертка

Орудием бытовых убийств нередко становится обычная отвертка

Чаще всего бытовые убийства происходят в ходе совместного застолья с употреблением спиртного. Еще один случай, подтверждающий данное утверждение, произошел на севере Томской области. Как сообщает сайт прокуратуры региона, Томский районный суд признал 54-летнего жителя с. Курлек виновным в совершении убийства.

Пресс-служба ведомства отмечает, что подсудимый проживал в частном доме со своим престарелым отцом. В начале декабря 2020 в ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт на бытовой почве. Разозлившись на отца, обвиняемый взял отвертку и нанес ею потерпевшему не менее 8 ударов в область спины. Не приходя в сознание, мужчина скончался от внутренней кровопотери. В ходе процесса подсудимый признал вину и отказался от дачи показаний. Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Криминал