В районе Томской области мужчина получил большой срок за убийство отца

Орудием бытовых убийств нередко становится обычная отвертка

Чаще всего бытовые убийства происходят в ходе совместного застолья с употреблением спиртного. Еще один случай, подтверждающий данное утверждение, произошел на севере Томской области. Как сообщает сайт прокуратуры региона, Томский районный суд признал 54-летнего жителя с. Курлек виновным в совершении убийства.

Пресс-служба ведомства отмечает, что подсудимый проживал в частном доме со своим престарелым отцом. В начале декабря 2020 в ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт на бытовой почве. Разозлившись на отца, обвиняемый взял отвертку и нанес ею потерпевшему не менее 8 ударов в область спины. Не приходя в сознание, мужчина скончался от внутренней кровопотери. В ходе процесса подсудимый признал вину и отказался от дачи показаний. Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.