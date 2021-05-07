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Общество7 мая 2021 10:18

В восьми районах Томской области установлен особый противопожарный режим

Губернатор региона подписал соответствующий документ
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Как только улучшилась погода, на территории региона начались пожары

Как только улучшилась погода, на территории региона начались пожары

В Томской области установилась в последние дни сухая, жаркая и ветреная погода. Что сразу же повлияло на увеличение количества пожаров на территории региона. Как сообщает Интернет-портал администрации области, с 7 по 12 мая особый противопожарный режим установлен на территории Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Тегульдетского, Томского и Шегарского районов. Его ввел губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Пресс-служба отмечает, что в рамках режима, в частности, запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры, выжигать сухую траву, в том числе на землях сельхозназначения, оставлять в неположенных местах горящие спички, окурки, стекло и любые изделия из стекла, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы. Глава региона поручил департаменту лесного хозяйства совместно с региональным управлением МЧС России и правоохранительными органами усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности. Установлены крупные штрафы за нарушения установленного режима.