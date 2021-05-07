В Томске огнеборцы при пожаре вывели 7 человек из многоэтажки

Из-за пожара на балконе пострадал целый этаж девятиэтажки в Томске

Каждый день в регионе происходит немало возгораний, часто огонь буйствует в областном центре. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, рано утром 6 мая поступил сигнал о пожаре в 9-этажном панельном жилом доме в Октябрьском районе Томска на улице Беринга, 3/1. Из подъезда многоэтажки при пожаре огнеборцами были спасены 7 человек.

Как отмечают в ведомстве, на момент прибытия первого подразделения горел балкон на четвертом этаже. Пожарные из этой квартиры вывели 3 человек, из них 2 ребенка. С верхних этажей по лестничным маршам были эвакуированы еще 4 человека.

Пресс-служба информирует, что в результате пожара в однокомнатной квартире на балконе обгорели деревянные оконные рамы, дверь, вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 4 кв. м. В ликвидации были задействованы 13 человек, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.